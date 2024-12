La Juventus spera in Antonio Silva. Il difensore vuole andare via, stasera gioca con lo Sporting?

Antonio Silva ha deciso di lasciare il Benfica a (quasi) tutti i costi. Perché il rapporto con Bruno Lage è ai minimi storici, dopo essere stato messo in panchina ripetutamente da quando è arrivato, preferendogli sistematicamente sia Otamendi che Araujo. Una situazione che non poteva essere accettata da chi era considerato come il possibile capitano delle Aquile, passato dalle stelle alle stalle. Ora andrebbe capito quale sarebbe la sensazione per il prossimo futuro, anche se non basta la titolarità - con fascia - contro l'Estoril Praia.

Così oggi è una giornata importante. Perché stasera, alle 21.30, è prevista la sfida contro lo Sporting, nel derby di Lisbona. Un'eventuale esclusione certificherebbe l'acuirsi della crisi dopo le parole di Jorge Mendes dell'altra sera. “La Juventus vuole António Silva e António Silva vuole firmare con la Juventus. La verità è che il Benfica ha l’ultima parola e quindi dobbiamo aspettare, avere pazienza e capire cosa succederà. La verità è che António Silva piace molto alla Juve. In finale è il Benfica a dovere prendere una decisione".

Ieri proprio il tecnico ha deciso di spegnere l'incendio, a modo suo. "Chi ha un contratto deve rispettare le clausole. Una cosa è certa: chi vuole i giocatori del Benfica deve venire con il portafoglio e nell'ultimo anno è arrivato con il portafoglio pieno". In questo momento la Juventus non ce l'ha, può fare solo un'operazione alla Conceicao, ma spera nel lavoro diplomatico dell'agente portoghese per regalarsi un grande colpo.