La Lazio, la Germania, la maggiore età: l'incredibile settimana di Jamal Musiala

vedi letture

Martedì, l'esordio da titolare in Champions League, con tanto di primo gol (all'Olimpico, parliamo di un ottavo di finale): è diventato anche il più giovane della storia del Bayern a segnare in Europa. Mercoledì, oggi, la scelta più importante della sua carriera, vale a dire la maglia della Nazionale che vestirà per i prossimi vent'anni (spoiler alert, è la Germania). Venerdì, il compleanno, non uno qualsiasi, il 18esimo. Forse la cosa più sorprendente è quanto Jamal Musiala abbia raggiunto nei primi 17 anni di età. E chissà cosa potrebbe accadere domani!

LA STORIA - Nato a Stoccarda da padre anglo-nigeriano e madre tedesca, il suo talento è innescato dal TSV Lenherz, piccola realtà qualche chilometro a Est di Francoforte, ma lo sviluppo vero e proprio avviene quasi interamente in Inghilterra, dove si trasferisce a sette anni: Southampton e soprattutto Chelsea, ma l'academy Blues non riesce a trattenerlo oltre il 2019: ecco il rientro in Germania, dove lo accogliono i futuri campioni d'Europa e del mondo, il Bayern Monaco. Con Flick trova subito spazio, specie come alternative di Muller: non male per un classe 2003.

LA SCELTA - "Alla fine ho solo dato ascolto alla voce che da tempo mi diceva che giocare per la Germania, la terra in cui sono nato, fosse la scelta giusta. Tuttavia, non è stata una scelta semplice per me", ha confidato stamattina in esclusiva a The Athletic. Scelta fatta dunque e anche ben motivata: il talento di Stoccarda ha spiegato di aver parlato con Southgate, ct inglese, ma anche con Löw e Bierhoff. Ancora una volta a fare la differenza è stata la grande concretezza tedesca: difficile rifiutare la chiamata di un ct che ti fa sentire apprezzato, che ha analizzato in ogni aspetto il tuo stile di gioco, i punti di forza e di debolezza, in modo approfondito e assolutamente inaspettato per un 17enne alle prime armi.