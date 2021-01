La Lazio riparte da Immobile: un rigore dell'attaccante e biancocelesti avanti 1-0 sul Genoa al 45'

Finisce con la Lazio in vantaggio 1-0 sul Genoa il primo tempo al "Ferraris". La squadra di Simone Inzaghi inizia il 2021 con il suo bomber protagonista. Al decimo minuto Zapata commette fallo ai danni di Caicedo all’altezza della linea del limite dell’area. Calvarese inizialmente assegna il calcio di punizione ma dopo esser stato richiamato dal VAR assegna la massima punizione per la Lazio. Sul dischetto va Immobile che spiazza Perin e porta in vantaggio i biancocelesti. Il Genoa reagisce subito con Destro che si libera bene all’interno dell’area di rigore ma alla fine viene chiuso al momento del tiro. Al 21’ ci provano ancora gli ospiti con un tiro-cross di Radu che per poco non scavalca Perin; è bravo il numero 1 rossoblu e toglierlo dall’incrocio dei pali.

Occasioni per Immobile e Pjaca - Al 22’ la Lazio usufruisce di un calcio di punizione dal limite dell’area per intervento di Masiello ai danni di Caicedo. Sul pallone c’è Milinkovic-Savic ma il suo tiro si spegne di poco sul fondo. Al 39’ la Lazio sfiora il raddoppio con Immobile che prende il tempo a Radovanovic, entrato al posto dell’infortunato Zapata, e calcia di prima intenzione mettendo il pallone sul fondo da ottima posizione. 120 secondi più tardi Rovella lancia in velocità Pjaca; l’ex Juve in area calcia debolmente favorendo la parata di Reina.

