La Lazio ritrova Milinkovic-Savic: il serbo sarà a disposizione per il derby contro la Roma

Buone notizie per Simone Inzaghi, che recupera Milinkovic-Savic per il derby contro la Roma. Il centrocampista, infatti, oggi si allenato regolarmente a Formello - con una mascherina protettiva dopo la rottura del setto nasale subita contro la Fiorentina - partecipando anche alla partitella finale. Il giocatore, come detto, sarà dunque a diposizione per la sfida ai giallorossi in programma sabato alle 20.45.