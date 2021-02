La lista UEFA dell'Atalanta: Papu out, Sutalo e Maehle in. L'ultimo arrivato Kovalenko resta fuori

vedi letture

Nelle scorse ore le 6 squadre italiane ancora in corsa in Europa hanno dovuto consegnare alla UEFA le liste aggiornate in vista della ripresa delle competizioni. L'Atalanta è una di quelle che ha cambiato maggiormente: fuori il Papu Gomez, ceduto al Siviglia, così come Mojica (Girona) e Piccini (Valencia), nella lista di Gasperini sono entrati il difensore Sutalo e il nuovo acquisto Maehle, mentre resta fuori per limiti di spazio Kovalenko, arrivato dallo Shakhtar Donetsk. La Dea giocherà contro il Real Madrid il 24 febbraio (Bergamo) e il 16 marzo (Madrid). Questa la lista dell'Atalanta:

Portieri: Gollini, Sportiello, Rossi

Difensori: Caldara, Djimsiti, Gosens, Hateboer, Maehle, Palomino, Romero, Sutalo, Toloi

Centrocampisti: De Roon, Freuler, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Pessina

Attaccanti: Ilicic, Lammers, Muriel, Zapata