La lunga estate di Vlahovic. L'attaccante non ha chiesto la cessione, ma i rumors non si placano

vedi letture

L'estate di Dusan Vlahovic è una lunga e interminabile attesa. Aspetta di gettarsi alle spalle definitivamente la pubalgia e anche di conoscere il suo futuro, mai così nebuloso come in questi giorni. L’idea che aveva un anno e mezzo fa, quando ha detto sì alla Juventus dribblando le ricche offerte arrivate dalla Premier League, è rimasta la stessa: ha scelto la Signora per vincere e diventare grande ed è qui che vuole restare, anche senza coppe.

Nella testa di Dusan. Nel frattempo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - nessuno si è fatto vivo con il giocatore: il Chelsea finora ha parlato solo con la Juventus e cercherà l’accordo con Vlahovic solo dopo aver trovato quello con i bianconeri. Vlahovic non ha chiesto la cessione - si legge -, sa che potrebbe succedere e non si opporrebbe. Il messaggio che vuole far passare è che non è una sua scelta ma un’esigenza della società. Se potesse decidere lui darebbe la priorità al PSG, l’unico club a essersi fatto avanti in maniera decisa con il suo procuratore, Darko Ristic, anche perché vuole giocare la Champions, ma ascolterà un’eventuale proposta dei blues .