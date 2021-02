La prima di Mandzukic da titolare in numeri: un passaggio su due sbagliato, MVP nei duelli aerei

Appuntamento rinviato col primo gol in rossonero. Il numero più importante alla fine è sempre quello e Mario Mandzukic, all'esordio da titolare con la maglia del Milan nel 2-2 di Belgrado, non ci è andato neanche particolarmente vicino. Il centravanti croato, contro la Stella Rossa, ha giocato 82 minuti, sostituito nel finale da Calhanoglu. 25 i passaggi tentati: solo uno su due (13) è andato a buon fine. Due i dribbling tentati e riusciti, un solo tiro peraltro fuori dallo specchio della porta. I tocchi del pallone sono stati 37, colpisce al solito la grande solidità di un centravanti che sa fare a botte con i difensori: tre contrasti a terra su cinque vinti, sette su dieci a livello aereo: tra questi ultimi è stato il miglior giocatore in campo. Come al solito.