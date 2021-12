La priorità dell'Inter è un vice-Perisic. E in attacco la rinascita di Sanchez blocca gli acquisti

vedi letture

L'Inter guarda a gennaio con l'obiettivo di rinforzare l'out mancino: la priorità è la ricerca di un vice Ivan Perisic. Tra i nomi sul taccuino c'è Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte ma non sarebbe il primo della lista per il club nerazzurro. Nahitan Nandez del Cagliari è seguito come opportunità ma solo in caso di addio di uno, o magari entrambi, tra Matias Vecino e Arturo Vidal. Davanti non dovrebbe invece muoversi niente: Alexis Sanchez ha riconquistato spazio nelle gerarchie di Simone Inzaghi e il pacchetto di quattro attaccanti dovrebbe esser già fatto. André Onana arriverà dall'Ajax a parametro zero: sarà il portiere dell'Inter ma dalla prossima stagione.