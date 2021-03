La provocazione in Olanda: "De Ligt portiere volante con Gibilterra. A volte si può osare"

AD, media olandese, lancia una provocazione. E lo fa dopo la vittoria per 7-0 dell'Olanda contro Gibilterra, in trasferta. Una gara dominata dal primo all'ultimo minuto col media che si chiede. "Perché non mettere a Matthijs de Ligt una maglia da portiere e giocare da 'portiere volante', mettendo dentro un altro attaccante? In fondo Gibilterra avrebbe potuto fare un contropiede e non sarebbe stato un problema. Pep Guardiola forse avrebbe osato. Forse anche Cruijff in passato. Dov'è il confine tra comportamento antisportivo e pensiero creativo?"