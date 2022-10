La qualificazione della Juve è appesa a un filo: servono due vittorie e l'aiuto del Maccabi

E' appesa a un filo la qualificazione della Juventus dopo la sconfitta sul campo del Maccabi Haifa. La squadra bianconera con 3 punti conquistati nelle prime quattro giornate sarà ora chiamata a vincere a Lisbona contro il Benfica e a Torino contro il PSG se vorrà ancora continuare a sperare negli ottavi.

Potrebbe comunque non bastare. La squadra di Allegri, al contempo, dovrà sperare che almeno una tra Benfica e Paris Saint-Germain non batta il Maccabi. E non solo: un pareggio della squadra israeliana in almeno una delle prossime due gare - sempre dando per scontate le due vittorie della Juve - garantirebbe solo l'arrivo a pari punti al traguardo finale: a quel punto, bisognerebbe vedere la differenza reti negli scontri diretti e, in caso di parità, quella generale.

La classifica del gruppo H dopo 4 turni

PSG 8

Benfica 8

Juventus 3

Maccabi Haifa 3