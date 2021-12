La Roma e l'insistente ricerca di un centrocampista: da Grillitsch a Roca, i nomi di Tiago Pinto

vedi letture

Oltre alla ricerca del terzino destro che possa dare il cambio a Karsdorp, la Roma si sta concentrando anche sull'arrivo di un nuovo centrocampista. Una richiesta che il tecnico José Mourinho porta avanti oramai dall'estate. Il preferito era e resterebbe Zakaria, ma lo svizzero del Borussia Moenchengladbach sembra oramai destinato alla Premier League, non fosse altro per una questione economica.

Il GM Tiago Pinto sta così spingendo per arrivare a Florian Grillitsch, classe '95 dell'Hoffenheim che ha il contratto in scadenza a giugno e che quindi potrebbe arrivare per una cifra contenuta. Tramite il lavoro di alcuni intermediari però a Trigoria è arrivato anche il nome di Marc Roca, spagnolo classe '96 che potrebbe lasciare il Bayern Monaco in prestito nelle prossime settimane. Difficile per questioni di costi, invece, l'altro bavarese Corentin Tolisso.