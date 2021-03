La Roma e le incertezze sulla panchina. Fonseca: "Io sono focalizzato solo sul Napoli"

"Sono focalizzato solo sul presente e sul Napoli". Con questa breve dichiarazione, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha risposto in conferenza stampa a una domanda sul peso che può provocare il fatto di non essere stato ancora confermato da parte del club in vista della prossima stagione. Una sorta di dribbling da parte del portoghese, che intanto pensa a vincere contro gli azzurri per alimentare la corsa alla Champions.