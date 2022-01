La Roma perde Pellegrini: escluse lesioni ma salterà 2 gare. Rientro previsto dopo la sosta

vedi letture

Lorenzo Pellegrini sarà costretto a tornare dopo la sosta delle nazionali. Ieri sera il capitano della Roma si è fermato durante il riscaldamento del match contro il Cagliari per un fastidio nella zona dove si trova la cicatrice della lesione che l'ha tenuto ai box per oltre un mese, da fine novembre a inizio gennaio. Questa mattina Pellegrini è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno comunque fatto tirare un sospiro di sollievo a Mourinho: non c'è lesione ma un'infiammazione di quella cicatrice. Il giocatore salterà dunque la gara di Coppa Italia contro il Lecce (giovedì) e la sfida di campionato contro l'Empoli (domenica), per tornare a disposizione direttamente dopo la sosta (il 6 febbraio contro il Sassuolo).