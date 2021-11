La Roma recupera Smalling: il centrale inglese si è allenato in gruppo e parte per Genova

La Roma perde Cristante e Villar per positività al Covid, ma recupera Chris Smalling. Il difensore inglese, secondo quanto raccolto da TMW, oggi si è allenato in gruppo e partirà dunque coi compagni per la trasferta di Genova contro il Genoa di mister Shevchenko.