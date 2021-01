"La squadra ha dimostrato voglia". Rivedi la difesa di Fonseca dopo l'eliminazione della Roma

Paulo Fonseca dopo la sconfitta ai tempi supplementari della Roma con lo Spezia - che ha sancito l'eliminazione dalla Coppa Italia dei giallorossi - si è presentato in conferenza stampa commentando così la prova dei suoi: "Si è rotta la Roma? No. Questa partita ha dimostrato che non è così. E' vero che non abbiamo iniziato bene, ma dopo la squadra ha reagito bene e creato occasioni specialmente nel secondo tempo. Dopo la sconfitta con la Lazio, la squadra ha dimostrato voglia di cambiare questo momento e abbiamo creato situazioni per cambiare il risultato". Rivedi il video con le parole di Fonseca!

