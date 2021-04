La UEFA pronta ad allargare la lista per l'Europeo a 26: il punto sui convocati di Mancini

vedi letture

Il Comitato Esecutivo della UEFA è pronto per deliberare l'allargamento delle rose per l'Europeo. Da 23 a 26 uomini. Una manna dal cielo per i ct, compreso Roberto Mancini. A che punto sono le scelte degli azzurri in vista della kermesse continentale?

CHI HA LE VALIGIE PRONTE



Portieri (2): Donnarumma (Milan), Meret (Napoli)

Difensori centrali (4): Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter)

Terzini (3): Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Emerson Palmieri (Chelsea), Leonardo Spinazzola (Roma)

Centrocampisti centrali (5): Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Nicolò Barella (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo)

Esterni (3): Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Domenico Berardi (Sassuolo)

Attaccanti (3): Ciro Immobile (Lazio), Andrea Belotti (Torino), Moise Kean (Paris Saint-Germain)

CHI SOGNA UN POSTO



Portieri (1 posto): Sirigu (Torino)/Cragno (Cagliari)/Gollini (Atalanta)

Difensori centrali: (1 posto?): Gianluca Mancini (Roma), Rafael Toloi (Atalanta), Alessio Romagnoli (Milan)

Terzini (1/2 posti): Davide Calabria (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Manuel Lazzari (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina)

Centrocampisti (1/2 posti): Bryan Cristante (Roma), Sandro Tonali (Milan), Stefano Sensi (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Matteo Pessina (Atalanta), Mattia Zaccagni (Hellas Verona)

Esterni (1/2 posti): Federico Bernardeschi (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Matteo Politano (Napoli)

Attaccanti (1 posto?): Francesco Caputo (Sassuolo)

I DUE POSSIBILI UNDICI

(4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo/Calabria, Mancini/Bastoni, Acerbi, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Sensi/Tonali; Berardi, Belotti, Kean.