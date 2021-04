Lady Dybala: "Nessuna festa clandestina, una semplice cena. La multa? Non gliel'ho chiesto"

vedi letture

Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, parla anche dello scottante caso scoppiato intorno al festino organizzato a casa McKennie ieri, a cui ha partecipato anche il calciatore argentino. Per entrambi, così come per Arthur, si profila ora un'esclusione dai convocati per il derby: "Non era una festa clandestina, il mio ragazzo è rimasto a cena mercoledì cosa che fa spesso in quel giorno della settimana. Sono bugie quelle che dicono, che erano in venti... io credo che nel mondo del calcio tutto ciò che succede, fa creare crisi enormi. La verità è che non so come lo abbiano saputo. La multa dei Carabinieri? Non so se lo hanno multato, non gliel'ho chiesto".

La situazione Covid in Italia: "Per il momento non stanno vaccinando i calciatori in Italia, né Paulo né i compagni, non so quando lo farò io, i miei genitori me lo chiedono sempre. Solo le persone sopra gli ottanta anni. Siamo tornati in zona rossa, che non è uguale alla quarantena dell'anno scorso, ci sono molti locali chiusi però la gente può comunque uscire da casa".