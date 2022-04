"Lapo non conta niente". La risposta social di Elkann: "Se è così, perché perdete tempo?"

vedi letture

"C'è poco da stare allegri". Con questo gioco di parole, ieri sera, Lapo Elkann ha pubblicamente criticato Massimiliano Allegri dopo il pari interno della Juventus contro il Bologna. Uno sfogo social difficile da leggere, anche alla luce di diverse indiscrezioni che vorrebbero il nipote dell'Avvocato come possibile nuovo presidente bianconero in caso di addio ad Andrea Agnelli.

Nuovo capitolo. Dato che di indiscrezioni si tratti, all'ipotesi di una rottura fra proprietà e Allegri ha risposto chi sottolinea come, a oggi, Lapo non ricopra alcun ruolo ufficiale in seno al club bianconero. Pronta la controreplica del diretto interessato, sempre via Twitter: "'Lapo non conta niente' Da ieri alcuni giornalisti&friends(?) (pochi) si affrettano a ripeterlo. Vi vedo un po’ nervosi. Non perdete tempo con chi non conta nulla. Buona Pasqua e forza Juve. PS: gli uomini passano, la Juve resta".