Lautaro Martinez ritrova il gol dopo sei partite: raddoppio Inter, 2-0 col Benevento

A secco da sei partite (quattro in campionato e due in Coppa Italia), Lautaro Martinez ritrova il gol e porta l'Inter sul 2-0 contro il Benevento. Dopo aver vinto un rimpallo, l'attaccante argentino esplode un sinistro chirurgico sul primo palo e batte Montipò. Esultanza rabbiosa per il 'Toro', che sale a quota 10 in campionato, 11 in stagione.

