Lazio, a gennaio un centrocampista under. Casadei e Belahyane i nomi più gettonati

La Lazio si approccia al mercato di gennaio con una delle squadre più complete e con meno esigenze dell'intera Serie A, anche alla luce di una prima parte di stagione stellare e che ha messo in evidenza quasi l'interezza del gruppo a disposizione di Baroni, bravo a valorizzare tutti gli atleti a sua disposizione. L'obiettivo sarebbe quello di non intaccare minimamente gli equilibri della squadra e inserire un under in squadra, anche perché i posti in lista sono esauriti.

Diversi i nomi per il centrocampo: Casadei e Bondo in lista

A livello di uscite si proverà a piazzare i vari giocatori fuori lista, come già fatto con Akpa Akpro, che ha praticamente raggiunto un accordo con il Monza per la seconda parte della stagione. Oltre al già stranoto nome di Folorunsho, si è parlato di Atangana del Remis, che ha però rinnovato qualche girono fa, ma anche di Casadei del Chelsea, in caso di apertura al prestito, e di Bondo del Monza, nome però più spendibile in vista di giugno.

Attenzione anche a Reda Belahyane: il club nelle ultime ore avrebbe intensificato i contatti per un colpo a centrocampo, ma allo stato attuale la situazione societaria dell'Hellas dà poche certezze sull'effettiva cedibilità della rivelazione marocchina.