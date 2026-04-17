Lazio, a Napoli rotazioni in vista di Bergamo: la gestione di Sarri

Un test per l'appuntamento più importante dell'anno. La trasferta di domani al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte servirà alla Lazio e a Maurizio Sarri per preparare al meglio il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. In quel di Bergamo la squadra biancoceleste vuole arrivare nella migliore condizione possibile, ma Sarri deve fare con gli infortuni che hanno condizionato la stagione della Lazio. Sicuramente con la Dea non ci saranno Rovella, Provedel e Furlanetto, quest'ultimo finito ko per una distorsione al ginocchio, la cui gravità sarà analizzata nei prossimi giorni e non è escluso l'interessamento del crociato. Servirà un miracolo per recuperare Adam Marusic dalla lesione muscolare accusata la scorsa settimana, mentre a Napoli verrà tenuto ancora a riposo. Daniel Maldini, alle prese con un'infiammazione al ginocchio.

Lazio, le rotazioni di Sarri per Napoli

La buona notizia per Maurizio Sarri è il recupero di Mario Gila, che viaggia verso la convocazione per il match di domani. Lo spagnolo difficilmente partirà dal primo minuto, ma potrebbe entrare a gara in corso per ritrovare il campo a un mese dall'ultima presenza nella trasferta di Bologna. Possibile una staffetta con Romagnoli, così da gestire anche l'ex Milan, mentre sulle corsie laterali a destra ci sarà Lazzari e a sinistra potrebbe toccare a Pellegrini per preservare Tavares. A centrocampo sarà riproposta la staffetta tra Basic e Dele-Bashiru, con il croato che potrebbe partire titolare mentre il nigeriano è favorito per Bergamo. L'unico sicuro della titolarità a Napoli e a Bergamo è Taylor, perché anche in mediana ci sarà staffetta tra Patric e Cataldi. L'ex Fiorentina non è al 100%, è stato gestito lunedì al Franchi e potrebbe partire dalla panchina anche domani, per poi tornare dal primo minuto a Bergamo. In attacco senza Maldini sarà ancora Dia a guidare il tridente, con il ballottaggio Isaksen-Cancellieri a destra e Zaccagni titolare a sinistra, pronto a giocare più dei 45 minuti di Firenze per migliorare la sua condizione.