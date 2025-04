TMW Lazio, allenamento a Formello: domani la sfida al Bodo, un solo assente per Baroni

vedi letture

Ultima seduta di allenamento per la Lazio di Marco Baroni. Domani i biancocelesti saranno impegnati nel quarto di finale di ritorno di Europa League contro il Bodo Glimt, i capitolini dovranno recuperare le due reti incassate in Norvegia (con tre gol di scarto la Lazio passerà il turno): confermata la presenza in gruppo di Tavares, la squadra è al completo tranne il lungodegente Patric, presenti alla seduta di allenamento anche i giocatori fuori dalla lista UEFA.

Nuno Tavares, vittima di una lesione di primo grado dell'adduttore sinistro, è stato costretto ad uscire nel primo tempo di Atalanta-Lazio, gara vinta dai biancazzurri grazie alla rete di Isaksen: il portoghese potrebbe essere utilizzato a gara in corso e può rappresentare un'arma in più contro i norvegesi.

Possibile quale rotazione in difesa, con Lazzari e Hysaj che si candidano per un ruolo sugli esterni. In porta invece potrebbe essere riconfermato Mandas al posto di Provedel, in attacco spazio a Dia sulla trequartisti e Taty Castellanos unica punta. Rovella e Guendouzi, invece, gestiranno le operazioni in mezzo al campo: Zaccagni e lo stesso Isaksen si piazzeranno sulle corsie esterne. Le decisioni definitive verranno comunque prese al termine della rifinitura odierna.

Ecco il video dell'allenamento della Lazio alla vigilia del match contro il Bodo Glimt: