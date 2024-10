Lazio, Baroni: "Gigot titolare in Europa. Bravo Vecino, rapidissimo a recuperare"

Durante la conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Juventus alla ripresa del campionato, il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato anche degli infortunati e dei recuperi all'interno della sua rosa, soprattutto dopo i tanti viaggi intercontinentali per la sosta delle Nazionali. Questo il pensiero dell'allenatore biancoceleste in merito:

Ci può fare il punto sulle condizioni di Gigot, Dia, Dele-Bashiru e Vecino?

"Chi è rientrato dalla nazionale il fatto è legato al recupero di energie, Dele ha vissuto un'amara avventura ed è stato fermo, ma il ragazzo è giovane e ha recuperato, così come Dia. Samuel lo vedremo presto, è già disponibile e potrebbe giocare dall'inizio in Coppa, Vecino invece è stato rapidissimo a rientrare, ha recuperato da questo piccolo affaticamento, ha svolto tutti gli allenamenti e sta bene".

Ci sono possibilità di recuperare Lazzari prima della prossima sosta? Ha già in mente un'alternativa a Marusic?

"Abbiamo delle soluzioni, è chiaro che Lazzari sta recuperando velocemente e sta già molto meglio, sono fiducioso in un pronto recupero. Il nostro staff sta facendo un grandissimo lavoro, il ragazzo ha molta voglia e sta accelerando. Abbiamo delle soluzioni, non sono preoccupato, Marusic sta bene ed è una certezza per noi. Non sono preoccupato".