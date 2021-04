Lazio-Benevento, le formazioni ufficiali: riecco Lazzari e Correa. Gaich preferito a Lapadula

Dopo quattro vittorie consecutive, la Lazio attende il Benevento all'Olimpico per proseguire la sua rincorsa verso quel quarto posto che vorrebbe dire altra qualificazione in Champions League. Magic-moment per i biancocelesti, sempre vincenti da un mese e mezzo quasi. I sanniti, invece, sono chiamati a fare punti dopo l'ultimo k.o. col Sassuolo e la vittoria del Cagliari di ieri sera, al fine di allontanarsi nuovamente dalla zona rossa. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi (ancora positivo al Covid-19, in panchina va il vice Massimiliano Farris) perde Caicedo per squalifica ma ritrova Lazzari e Correa, subito titolari. Quest'ultimo con Immobile gioca in attacco, come prevedibile. L'esterno italiano invece va a destra, con Fares a sinistra e i tre titolarissimi in mezzo: Milinkovic-Savic, Leiva (recuperato dopo gli affaticamenti settimanali) e Luis Alberto. Dietro confermato Marusic come braccetto di destra accanto ad Acerbi e Radu, con Reina tra i pali: Strakosha non si è allenato, ma è convocato. Out l'unico infortunato Luiz Felipe, mentre Escalante c'è nonostante abbia saltato la rifinitura.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. A disposizione: Strakosha, Alia, Musacchio, Hoedt, Patric, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Parolo, Lulic, Pereira, Muriqi.

Allenatore: Massimiliano Farris.

In casa Benevento Filippo Inzaghi torna al 4-3-2-1 con Montipò in porta e ancora Barba accanto a Glik in difesa, mentre resta fuori Caldirola. A completare il quartetto difensivo Depaoli e Letizia. In mediana out a sorpresa Hetemaj, in campo Improta, Schiattarella e Ionita. Alle spalle di Gaich, preferito a Lapadula spazio a Insigne e Sau. Non è ancora pronto per giocare dall’inizio Iago Falque, ancora un po’ in ritardo di condizione Nicolas Viola che paga la lunga inattività. Assente anche Caprari, che non va neanche in panchina.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Improta, Schiattarella, Ionita; Insigne, Sau; Gaich. A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Tello, Viola, Dabo, Hetemaj, Falque, Di Serio, Pastina, Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.