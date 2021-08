Lazio, cercasi esterno: Andreas Pereira in pole, le alternative sono troppo complicate

Cercasi esterni per il 4-3-3 di Maurizio Sarri. La Lazio ha soltanto Felipe Anderson e Joaquin Correa al momento, alle loro spalle ci sono Raul Moro e Romero, due ragazzini. Non basta. Per questo almeno un esterno offensivo arriverà. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui l'opzione più probabile resta il ritorno di Andreas Pereira, fuori dai piani del Manchester United, che però preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Altre piste, più complicate, sarebbero Franck Ribery, svincolato, José Maria Callejon della Fiorentina e Riccardo Orsolini del Bologna.