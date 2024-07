TMW Lazio, contestazione a Lotito ad Auronzo. Dele-Bashiru: risolti i problemi, arriva in serata

vedi letture

Primo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore per la Lazio, che inizia a prendere confidenza con il nuovo allenatore Marco Baroni, nella stagione che vedrà l'addio di tre pilastri come Ciro Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson. Clima un po' teso sulle tribune, con i tifosi biancocelesti che hanno esposto due striscioni allo Zandegiacomo. Il primo con la scritta “Nulla contro Baroni, tutto contro Lotito” e il secondo con una formazione con undici Lotito e Lotito allenatore.

Dele-Bashiru in ritiro da stasera.

Nel frattempo, per quel che riguarda l'arrivo di Fisayo Dele-Bashiru, tutti i problemi burocratici relativo al visto sono stati risolti e in serata il giocatore, giù ufficializzato dalla Lazio nei giorni scorsi, raggiungerà Auronzo di Cadore, per mettersi a disposizione di Marco Baroni a partire dall'allenamento di domani.

Le cifre dell'operazione.

Dele-Bashiru arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto, fissato a 6 milioni di euro, mentre per il giocatore il contratto sarà da 1,5 milioni l'anno. Durante la stagione 2023/24, in Super Lig, il centrocampista ha totalizzato 30 presenze, segnando 3 gol e fornendo 3 assist. In Coppa di Turchia, ha giocato 4 partite, senza segnare gol ma fornendo 1 assist. In totale, ha accumulato 34 presenze, 3 gol e 4 assist in tutte le competizioni. I numeri mostrano come Dele-Bashiru sia stato un giocatore importante per l'Hatayspor, contribuendo sia in fase offensiva che difensiva.