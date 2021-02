Lazio, Correa: "Continuiamo a lottare a testa l'alta per l'onore che questa maglia merita"

Joaquin Correa, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, commenta il pesante ko subito con il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "La prestazione non è stata la migliore, abbiamo dato tutto anche se fatto qualche errore e con loro lo paghi. Dobbiamo rialzaci subito consapevoli che manca tanto in campionato. Al ritorno dobbiamo andare a testa alta. Sono venuto qua per giocare la Champions, è successo dopo 20 anni di giocare un ottavo di finale anche se non è andata benissimo. La voglia c’è, continuiamo a testa alta per l’onore che merita questa maglia. Venivamo da grandissime partite e risultati buoni, poi capitano queste partite con queste squadre. L’importante è che la Lazio si sta facendo vedere a livello internazionale. Ora abbiamo una partita importante in campionato".