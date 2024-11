Lazio, Dia: "La serata perfetta, tre punti e gol. Chi entra dà qualcosa in più per tutti"

vedi letture

L'attaccante Boulaye Dia, autore del primo gol della Lazio nella partita poi vinta 2-1 contro il Cagliari, ha parlato a Sky Sport al termine del match: "Non capisco l'italiano! (ride, ndr) Pensiamo che giovedì avremo un'altra partita importante e che stasera abbiamo preso tre punti importanti grazie a sacrificio e volontà di vincere. Che gioia".

Vittoria e gol.

"La serata perfetta, tre punti e gol. Siamo tutti contenti".

Cambiate molti uomini, ma rimanendo sempre competitivi.

"Siamo tutti importanti, gioca anche la panchina e non solo gli undici che iniziano in campo. Chi entra porta qualcosa in più per la squadra, come stasera. E questo vuol dire che abbiamo un bel gruppo".

LA CLASSIFICA DI SERIE A DOPO L'11^ GIORNATA

Napoli 25 punti

Inter 24

Atalanta 22

Fiorentina 22

Lazio 22

Juventus 21

Milan 17*

Udinese 16

Bologna 15*

Torino 14

Empoli 14

Roma 13

Hellas Verona 12

Parma 9

Como 9

Cagliari 9

Genoa 9

Monza 8

Venezia 8

Lecce 8

* una partita in meno

SERIE A, 11^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 2 novembre

15:00 Bologna - Lecce 1-0 [85' Orsolini]

18:00 Udinese - Juventus 0-2 [19' aut. Okoye; 37' Savona]

20:45 Monza - Milan 0-1 [43' Reijnders]

Domenica 3 novembre

12:30 Napoli - Atalanta 0-3 [10' e 31' Lookman; 90'+2' Retegui]

15:00 Torino - Fiorentina 0-1 [41' Kean]

18:00 Hellas Verona - Roma 3-2 [13' Tengstedt; 28' Soule; 34' Magnani; 53' Dovbyk; 88' Harroui]

20:45 Inter - Venezia 1-0 [65' Lautaro Martinez]

Lunedì 4 novembre

18:30 Empoli - Como 1-0 [47' Pellegri]

18:30 Parma - Genoa 0-1 [79' Pinamonti]

20:45 Lazio - Cagliari 2-1 [2' Dia; 41' Luvumbo; 76' Zaccagni]