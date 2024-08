Lazio, dopo l'arrivo di Dia serve un posto in lista. Hysaj rischia il taglio

Il Corriere dello Sport fa il punto sull'interessa della Lazio per Michael Folorunsho, che si scontra con problematiche di tipo economico ma anche burocratico. Dopo l'acquisto di Dia il club ha bisogno di liberare un posto nella lista over, al momento piena, in attesa delle necessarie cessioni.

Le perplessità della Lazio sono di ordine finanziario, va ancora alleggerito il monte stipendi complessivo e nel ruolo, quando Folorunsho ancora riteneva di far parte del progetto Conte a Napoli, erano già stati presi Dele Bashiru e Castrovilli. Soprattutto la Lazio deve recuperare o risparmiare circa 15 milioni attraverso gli esuberi oltre a liberare un posto nella lista over per Dia. Se Mandas e Isaksen sono le pedine capace di muovere e attirare interesse, Hysaj è il principale indiziato a rischiare il taglio.

L’albanese, 30 anni, guadagna 2,8 milioni e ha il contratto in scadenza nel 2025. L’incontro con il suo agente non ha generato sviluppi, al momento non ci sarebbero club disposti a prenderlo, soprattutto perché guadagna tanto. Bisognerà aspettare fi ne agosto e non è detto che si sblocchi. Assai probabile che la strategia del giocatore sia andare a parametro zero o almeno attendere l’off erta giusta e resistere sino a gennaio.