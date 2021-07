Lazio, è fatta per il giovane Romero: il classe 2004 atteso per le visite mediche

Un giovane talento per la Lazio. Come riporta SKy infatti, il club biancoceleste ha chiuso per Luka Romero, centrocampista in arrivo dal Maiorca. Classe 2004, nei prossimi giorni effettuerà le visite mediche con la Lazio.