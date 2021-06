Lazio, ecco Kostic in prestito: Francoforte a Roma, operazione in chiusura

vedi letture

Il primo colpo per Sarri. In attesa di riabbracciare il suo fedelissimo Hysaj, che si libererà dal Napoli a parametro zero, il tecnico toscano aspetta Filip Kostic, esterno serbo di 28 anni dell'Eintracht Francoforte. Dovrebbe essere lui il primo squillo della nuova Lazio nel mercato estivo. I dirigenti del club tedesco, Philip Holtzer (presidente del consiglio di vigilanza del club) e di Markus Krosche (direttore sportivo), sono a Roma da giovedì e stanno parlando con la Lazio per definire l'operazione: si tratta di un prestito, con diritto di riscatto (intorno ai 20 milioni). Kostic, appartenente alla scuderia di Ramadani, l'agente di Sarri, è compagno in nazionale di Milinkovic e ha vinto l'ultima classifica degli assist in Bundesliga (17 passaggi vincenti).

Mancino naturale, ama giocare a sinistra per guadagnare il fondo. Non sarà l'unico volto nuovo in attacco, perché per trasformare il 3-5-2 di Inzaghi nel suo 4-3-3 Sarri ha bisogno di un'altra ala. Con caratteristiche diverse, sicuramente di piede destro. Il sogno, espresso anche dal tecnico, è Julian Brandt del Borussia Dortmund: ha 25 anni, può fare anche il trequartista, e non è un titolare inamovibile. La Lazio ci sta lavorando, si è informata e sta valutando i costi dell'operazione per capire la fattibilità. Chiaramente, la prossima entrata in attacco sarà legata all'uscita di Correa, che libererebbe un posto e soprattutto porterebbe denaro fresco da reinvestire. Il Tucu, impegnato in Coppa America con l'argentina, è valutato 40 milioni: Arsenal e Tottenham sono alla finestra. In base alla sua cessione, e al ritorno economico, la Lazio capirà se potrà fare Brandt oppure dovrà andare su un profilo meno costoso.