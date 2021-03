Lazio, Escalante: "A Monaco di Baviera per provare a vincere, domani serata da sogno"

Con che sentimenti scenderete in campo domani? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Gonzalo Escalante, centrocampista della Lazio che alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco - ritorno degli ottavi di finale di Champions League - ha risposto così: "Loro sono i campioni del mondo, sarà una partita difficile. Noi andremo lì per giocare come sappiamo e per provare a vincere. Tutti i giocatori sognano di vivere serate di Champions così. Fare bene domani sarebbe importante anche per il resto del campionato".

