Lazio, Felipe Anderson: "Serata perfetta per noi. Grande assist di Milinkovic per il mio gol"

Dopo la vittoria della sua Lazio contro l'Inter, Felipe Anderson, autore del gol del momentaneo 1-0, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ho vissuto momenti indimenticabili la mia prima volta qui, poi quando ho capito che potevo tornare sapevo che sarei cresciuto ancora, in questo luogo perfetto per me. Nella mia carriera ho fatto pochi gol di testa, alla Lazio forse 4 o 5. Milinkovic mi ha fatto un grande assist, il mio taglio è stato bello. Giocare in questa squadra è bello, questa è stata una serata perfetta, abbiamo passato momenti difficili ma siamo stati intelligenti".