Lazio, Hoedt: "Ho iniziato fortissimo l'anno, ma poi ho avuto un periodo difficile"

Wesley Hoedt, difensore della Lazio, ai microfoni di Dazn ha presentato così il match contro il Genoa: “Sono partito fortissimo in questa stagione, ho fatto tante buone partite, anche in Champions. Poi ho avuto un periodo difficile, ma io devo sempre credere in me stesso, voglio aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.