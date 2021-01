Lazio, idea Izzo per la difesa. Ma prima serve la cessione di Caicedo

La Lazio vuole rafforzare la difesa durante la prossima sessione di mercato. Per quanto riguarda la fascia sinistra, tutto passa dalle condizioni di Lulilc. Se il capitano non darà segnali rassicuranti entro metà mese, Tare cercherà il sostituto. I nomi monitorati sono quelli di Bradaric, Romulo, Lazovic e Ricca. Per la difesa il sogno è Armando Izzo del Torino, ma per inserirlo in lista la Lazio dovrà prima far partire un altro giocatore oltre a Vavro. Il candidato sembra essere Caicedo, richiesto dalla Fiorentina. Lo riporta Tuttosport.