Lazio, il rinnovo di Marusic è in bilico: scadenza nel 2022, è corteggiato da quattro club

Il futuro di Adam Marusic potrebbe essere lontano dalla Lazio. Il montenegrino è reduce da una grande stagione, ha giocato 46 partite ed ha giocato senza problemi in tre ruoli (esterno destro, sinistro, centrale di destra in difesa). Il suo contratto scade nel 2022, attualmente guadagna 750mila euro a stagione e punta ad ottenere un ingaggio più ricco. Il rinnovo, come scrive Il Corriere dello Sport, è in bilico: Marusic è corteggiato da due top club italiani e due inglesi.