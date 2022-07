Lazio, il saluto di Cabral: "Esperienza molto bella, nessuno potrà dire niente di male su di me"

vedi letture

Jovane Cabral, in una intervista a JN ha parlato della sua esperienza in Italia, conclusasi dopo sei mesi piuttosto avari di soddisfazioni: “Alla Lazio è stata un’esperienza molto bella. Sono stato solo un’opzione dell’allenatore e ho rispettato questa scelta, continuando a lavorare come ho sempre fatto. Nessuno potrà dire qualcosa di negativo sul mio comportamento. Il mio futuro? Ho un contratto con lo Sporting, qualsiasi cosa volesse fare il club la farò”.