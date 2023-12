Lazio, Immobile: "Mercato? Fabiani sa, non si può andar dietro a ciò che si legge"

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato in zona mista ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui LaLazioSiamoNoi.it: "L'infortunio? Ringrazio i tifosi, spero di dare notizie nei prossimi giorni. In questi casi si aspetta un pochino prima di fare gli esami per capire bene la situazione, spero davvero di restare fuori per poco tempo".

Questo per voi è un punto di partenza?

"È importante per noi, avere continuità nei risultati ci aiuta a essere più tranquilli e a dimostrare che possiamo giocare anche meglio di quello che abbiamo visto nelle ultime partite. È ovvio che la squadra, che sta facendo il massimo e cerca di seguire il mister e il suo staff in tutte le cose che proviamo. A volte ci riescono a volte un po’ meno, ma abbiamo perso un po’ di punti ‘stupidi’ in campionato che potevamo fare di più. Poi abbiamo passato il turno in Coppa Italia e in Champions, bisogna vedere il lato positivo di questa cosa e ripartire positivi da questa vittoria".

Cosa può dirci sulle voci di mercato?

"Io penso che il direttore Fabiani prima di parlare di mercato abbia parlato con me, sa le mie intenzioni e sa quello che sono io per questa squadra, per questa società e quello che sono stato, quello che abbiamo scritto insieme e la storia che è stata fatta. È ovvio che non si può andare dietro a quello che si legge o che si scrive. Quando deciderò di andare via non lo farà nessun altro e non lo farò con un post, ma sarà qualcosa di più bello mi immagino".

Cosa può promettere ai tifosi?

"Metteremo l’impegno e la passione in quello che facciamo, questo credo è quello che vogliono vedere i tifosi. Come ho detto la scorsa volta, i fischi dell’Olimpico con l’Inter sono figli di una brutta classifica e non della prestazione perché il tifoso della Lazio capisce quando la squadra sta dando tutto e in quel momento si aspettavano un risultato diverso così come anche noi alla luce della prestazione. Mi auguro che sarà un anno diverso che dia risultati e belle prestazioni per farli divertire”

Castellanos come lo ha trovato?

"Taty è intelligente, lo vedo quotidianamente e mi vede quotidianamente. Vede quello che faccio, il mio comportamento e come cerco di approcciare a ogni allenamento e partita. Quando ha bisogno di qualche cosa ne parliamo sempre, adesso che starò fuori dovremo usufruirne al 100% e so che starà più tranquillo e farà gol sicuramente”.

Il sorteggio di Champions poteva andare meglio?

"Il Bayern una corazzata fortissima, ma sapevamo che arrivando secondi avremmo potuto beccare una di queste. Ci godiamo la partita e la giocheremo al massimo”.