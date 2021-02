Lazio, Inzaghi esalta Milinkovic-Savic: "È uno dei nostri top player, ha fatto grandi progressi"

Simone Inzaghi ha parlato anche di Milinkovic-Savic, ieri premiato come miglior giocatore di gennaio in casa Lazio. "Ha fatto grandissimo progressi, è uno dei nostri top player. Unisce la qualità alla quantità, con una grande prestanza fisica. Deve continuare così, senza guardare al passato ma sempre al futuro. Alla fine della partita di Bergamo aveva avuto un piccolo problema, ha lavorato a parta me è carico per domani".