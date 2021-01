Lazio, Inzaghi guarda oltre: "Adesso testa al Sassuolo, c'è poco tempo per preparare la gara"

vedi letture

"Sono felice, adesso è fondamentale ritrovare le energie in vista del Sassuolo, una squadra difficile da affrontare che sta facendo bene. Dovremo organizzarla in poco tempo al meglio". Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato così a Lazio Style Channel dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Parma. "Il derby ci ha dato una svolta importante, adesso però spero di recuperare tutti i calciatori. Purtroppo abbiamo perso Luiz Felipe, mentre per Luis Alberto invece i tempi sono più brevi".