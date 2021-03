Lazio, Inzaghi: "Immobile? Molto dispiaciuto, ma succede a tutti. Ha lavorato al meglio"

Dopo due sconfitte consecutive e il caso della partita fantasma col Torino, davanti la Lazio c'è lo scoglio Juventus. Alla vigilia del match dell'Allianz Stadium (domani ore 20.45), il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sull'attacco biancoceleste (il peggiore tra le prime 7 della classifica, ndr): "Preoccupato? Prima di Bologna venivamo da una lunga serie di partite in cui siamo andati in gol. Domani sappiamo cosa è la Juventus, gioca un ottimo calcio ed è molto ben allenata".

Immobile era giù di morale dopo sabato.

"Era molto dispiaciuto, si sentiva molto in colpa per aver sbagliato il rigore, ma succede a tutti. L'ho visto lavorare nel migliore dei modi come tutti gli altri".

