Lazio, Inzaghi ribadisce l'obiettivo: "Andare ancora in Champions sarebbe il nostro scudetto"

Una vittoria contro l'Inter aprirebbe a nuovi scenari per la Lazio? Sì, secondo Simone Inzaghi. L'allenatore biancoceleste ne ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: "La partita di domani sarà importantissima per noi. Sappiamo in che momento siamo, veniamo da un ottimo periodo. Sappiamo il tipo di avversario che andiamo ad affrontare. Servirà una gara di determinazione. Noi siamo tornati in Champions League e l'obiettivo è quello di rimanere in Champions, sarebbe il nostro scudetto".

