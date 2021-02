Lazio, Lotito su Inzaghi: "Tra di noi piena sintonia e zero segreti. L'unico problema è il tempo..."

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha ribadito oggi il rapporto di stima reciproca che lo lega a Simone Inzaghi, vicinissimo al rinnovo contrattuale con il club biancoceleste: "La società ha fatto una proposta e con Inzaghi c'è una grande intesa e rapporto, sul piano umano e professionale. Non penso che ci siamo problemi da parte mia e sua per proseguire questo percorso che sta dimostrando che la Lazio esiste, in termini pratici e di forza. Questa Lazio pesa in termini di organizzazione, ruolo e credibilità nazionale e internazionale. Ma non c'è nessun appuntamento, qui non ci sono i piccioni viaggiatori che mandano i messaggi. Ci sentiamo tutti i giorni, tra me e Simone non ci sono né segreti né problemi. L'unico problema che c'è è il tempo perché io non ci sono quasi mai e lui è preso da mille cose".