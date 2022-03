Lazio, Lucas Leiva vorrebbe rinnovare e poi fare il dirigente. Ma il club resta in silenzio

Lucas Leiva starebbe pensando alla possibilità di restare alla Lazio almeno per un'altra stagione dopo aver a lungo meditato il viaggio verso Stati Uniti o Brasile. Il giocatore, dopo aver parlato con la famiglia, vorrebbe continuare a vivere nella Capitale ma dal club nessuno si è fatto sentire. L'idea sarebbe quella di giocare un altro anno e magari poi trovare un ruolo in dirigenza, ma anche sotto questo ultimo punto di vista la società si è mostrata più che fredda. Lotito vuole tagliare le spese e il suo contratto da 2,3 milioni di euro pesa sulle casse. Per questo si pensa che il brasiliano dovrà seguire le orme di illustri predecessori come Klose, Lulic o Parolo, salutati senza fronzoli al termine dei rispettivi accordi. A riportarlo è Il Messaggero.