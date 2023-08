Lazio, Luis Maximiano ai saluti: il portiere portoghese andrà a giocare in Spagna

Movimento in uscita in casa Lazio. Il club biancoceleste ha infatti chiuso per la cessione di Luis Maximiano all'Almeria. Affare ormai fatto, manca solo l'ufficialità. Secondo quanto riporta Sky, il portiere portoghese ha già salutato i compagni ed è pronto a raggiungere la sua nuova squadra.

Arrivato la scorsa estate dal Granada, Maximiano ha vissuto il peggior esordio possibile tra i pali della Lazio venendo espulso dopo 6 minuti alla prima giornata contro il Bologna. Questo episodio e l'ottimo rendimento di Provedel hanno portato il portoghese ad un ruolo da comprimario, scendendo in campo solo altre 5 volte tra Coppa Italia e Conference League. Annata da dimenticare dunque, da riscattare difendendo la porta dell'Almeria.