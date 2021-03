Lazio, Lulic: "In Champions ho realizzato un sogno. Scudetto? Juve ancora favorita"

Senad Lulic, capitano della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista alla SRF, ovvero la tv pubblica della Svizzera tedesca, ripartendo dall'esordio in Champions League contro il Bayern Monaco: "Non ero nervoso anche se si trattava di una gara particolare. Ho realizzato un sogno anche se ho dovuto aspettare 35 anni. Peccato non aver potuto condividere un giorno così speciale con i nostri tifosi, nonostante la sconfitta, il ricordo rimane bellissimo". Poi parlando della Lazio e della Serie A: "Sono molto orgoglioso del percorso che mi ha portato a essere il capitano della Lazio. Il campionato è più equilibrato degli ultimi anni. La Juve resta la favorita, ma tutte possono dire la loro. Anche noi siamo competitivi e ci siamo rinforzati. Sarà tutto in discussione fino all'ultima giornata".