Lazio, Mandas ad un passo dal rinnovo: manca solo la firma fino al 2029, incerto Provedel

vedi letture

In casa Lazio tiene banco la questione portiere in vista del big match contro il Milan, con il consueto ballottaggio tra Christos Mandas e Ivan Provedel. Quest'ultimo ha un contro aperto con il nuovo bomber rossonero Gimenez, sua autentica bestia nera: 5 reti in 131 minuti nei primi tre confronti con la Lazio ai tempi del Feyenoord e domani sera pericolo numero uno al Meazza.

Al di là della scelta per domani, in questi mesi l'impiego di Mandas ha avuto anche motivazioni andate oltre il rendimento in campo. Come riporta Il Messaggero, manca solo la firma per il suo rinnovo con i biancocelesti fino al 2029. Non a caso, il cambio fra i pali è arrivato proprio dopo l’accordo con il suo entourage. Dopo il prolungamento sino al 2027 (contratto fra i più pesanti a bilancio), invece, era iniziata la discesa di Provedel con le voci estive di cessione da parte della società.

Ivan ora è deluso dall’esclusione tecnica, che non può essere considerata veramente una "normale turnazione", visto che Baroni a inizio stagione l’aveva esclusa per la porta. Il 31enne friulano teme ci sia dietro ancora il club per spingerlo a salutare, ma lui non ha comunque intenzione di mollare e andar via. A meno che Sarri non lo richiami a giugno, per farne la guida fra i pali della squadra che andrà ad allenare.