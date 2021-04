Lazio-Milan, Correa apre le marcature dopo soli due minuti di gioco

Lazio in vantaggio dopo soli 2' con Joaquin Correa. L'argentino è protagonista di un dai e vai con Ciro Immobile e lanciato in profondità dal centravanti è freddo a tu per tu con Donnarumma a superarlo in dribbling e a depositare in rete. Partenza incredibile, con i biancocelesti che hanno siglato l'1-0 sul capovolgimento di fronte dopo una ghiotta occasione per il Milan con Calhanoglu dopo 21''.