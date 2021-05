Lazio, Milinkovic rischia di saltare il derby dopo l'operazione al setto nasale

Derby a rischio per Milinkovic-Savic dopo l'operazione per ridurre le fratture del setto nasale in seguito allo scontro aereo con Pulgar nel match contro la Fiorentina. Quasi impossibile vederlo in campo contro il Parma nel turno infrasettimanale, più probabile che, dotato di maschera speciale in carbonio, possa tornare a disposizione di Inzaghi per la gara contro la Roma. A riportarlo è Il Tempo.