Lazio, Milinkovic-Savic: "Pronti a trasformare la delusione in motivazione"

Sergej Milinkovic-Savic non ha archiviato la delusione per il ko contro l'Inter ma ha deciso di proiettare lo sguardo in avanti e lo ha dichiarato pubblicamente tramite un post sui social: "Pronti a trasformare la delusione in motivazione per nuove vittorie.

Mai mollare Armata!".